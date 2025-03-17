Мантуров пригласил представителей Катара на KazanForum

Фото: Динар Фатыхов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров пригласил представителей Катара принять участие в ряде крупных международных мероприятий, проходящих в России, включая форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщается на сайте правительства России.

Приглашение было озвучено в ходе встречи Мантурова с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абделом Рахманом бин Джасимом Аль Тани.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Помимо KazanForum, катарскую делегацию пригласили принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, международной промышленной выставке «Иннопром» и Российской энергетической неделе, которая пройдет в Москве в октябре. Российская сторона также предложила провести в Москве российско-катарский бизнес-форум.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов предложил провести KazanForum-2025 15—16 мая и обозначил тему для центрального пленарного заседания: «Криптовалюта как альтернатива традиционной финансовой системе в развитии отношений России и стран ОИС».

Рената Валеева