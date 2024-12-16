За 2024 год в Казани отремонтировали 179 многоквартирных домов на 2,9 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

За 2024 год в Казани отремонтировали 179 многоквартирных домов на 2,9 млрд рублей. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике».

По его словам, работы улучшили условия проживания более 47 тысяч жителей.

Так, в 70 домах отремонтировали кровли, в 52 домах — 138 лифтов.

Напомним, в Татарстане завершается очередной этап масштабной программы капремонта многоквартирных домов. По словам начальника Госжилинспекции — главного государственного жилищного инспектора Татарстана Александра Тыгина, в программу, охватывающую 17 635 из 18 тыс. многоквартирных домов республики, в этом году было включено порядка 750 зданий. По его словам, работы в 90% домов уже завершены, а почти 80% приняты комиссией Госжилфонда.