Три сектора «Ак Барс Арены» назовут в честь Бердыева, Колотова и Карадениза

Фото: Максим Платонов

Именами Курбана Бердыева, Виктора Колотова и Гекдениза Карадениза назовут три сектора южной трибуны стадиона «Ак Барс Арена» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе «Рубина».

Соответствующее решение было принято по итогам голосования болельщиков казанского клуба. Все трое являются легендами «Рубина» и отечественного футбола. Именами Бердыева, Колотова и Карадениза будут названы секторы В114, В115, В116 на южной трибуне «Ак Барс Арены».

Бердыев — бывший главный тренер «Рубина», вместе с которым клуб выиграл все имеющиеся чемпионские титулы. В том числе команда с ним дважды победила в чемпионате РПЛ, а также завоевала Кубок и Суперкубок России.

Колотов и Карадениз — бывшие футболисты «Рубина», внесшие значительный вклад в результаты и популярность клуба в России и мире. При этом Гекдениз на сегодняшний день является главным тренером «Рубина-2» во Второй лиге.

По условиям голосования болельщики могли выбрать по одному представителю в трех номинациях: тренеры, игроки современной истории клуба и советские игроки.

Зульфат Шафигуллин