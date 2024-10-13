SpaceX совершила исторический прорыв, впервые вернув ракету-носитель Super Heavy на старт

Компания SpaceX совершила исторический прорыв, впервые успешно посадив на стартовую площадку первую ступень ракеты Starship — Super Heavy. Захват был произведен с помощью системы Mechazilla, представляющей собой башню с механизированной рукой. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ракета-носитель Super Heavy успешно отделилась от Starship на высоте около 74 км и вернулась на площадку запуска. Для компании Илона Маска SpaceX является приоритетной задачей отправка аппарата в космос и его возвращение на Землю, поскольку это снизит стоимость космических миссий. Ранее Илон Маск заявил, что Srarship позволит людям освоить другие планеты и спасет их от вымирания на Земле.



Напомним, глава SpaceX объявил о планах компании совершить первый беспилотный полет корабля Starship к Марсу уже в конце 2026 года, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X. Запуск запланирован на следующий благоприятный для межпланетных миссий период, который наступает каждые 26 месяцев.



Дарья Пузикова