SpaceX заявила о потере прототипа Starship в ходе испытательного полета

Компания SpaceX провела седьмой испытательный запуск своей ракеты Starship сегодня ночью. Запуск состоялся в 01.37 мск со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика. В рамках миссии в космос отправилась обновленная, более высокая и тяжелая версия корабля Starship.

Впервые в истории компания успешно вернула первую ступень ракеты-носителя Super Heavy на стартовую площадку. Ускоритель был захвачен специальной башней Mechazilla с помощью манипуляторов, известных как «палочки для еды», спустя чуть менее 7 минут после старта.

Однако корабль Starship перестал передавать телеметрию вскоре после посадки ускорителя, на восьмой минуте полета. Причина потери аппарата пока неизвестна.

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в соцсети X, что, по предварительным данным, причиной потери Starship стала утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя. Он также добавил, что инцидент не повлияет на график будущих испытательных запусков.

Ранее Маск выступил с идеей установить на Марсе прямую демократию. «Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию», — говорится в посте, опубликованном им в воскресенье в соцсети X. По словам Маска, космические корабли Starship в непилотируемом режиме могут полететь к Марсу примерно через два года, а в пилотируемом — через четыре.

Рената Валеева