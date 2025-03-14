Cемейная ипотека на вторичное жилье заработает с 1 апреля

Льготная ипотека будет работать в городах, где строится не более двух жилых домов

Фото: Максим Платонов

По поручению президента России Владимира Путина расширяется действие семейной ипотеки на вторичное жилье, только что сообщил Минфин России.

— Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов, — говорится на сайте ведомства.

Купить квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, но только один раз. Жилье должно быть не старше 20 лет, а сам дом не должен быть признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать «Семейную ипотеку», делая эту меру поддержки адресной, — приводится цитата замминистра финансов Ивана Чебескова.

В Татарстане под эти критерии подпадают небольшие города, например Альметьевск, Нурлат и другие.

Ранее «Реальное время» выяснило, что в республике на расширенную семейную ипотеку сможет претендовать четверть всех семей, или свыше 262 тысяч. Столько супружеских пар и родителей-одиночек в республике воспитывают одного ребенка в возрасте до 18 лет — по этому критерию все они потенциально могут стать участниками обновленной программы.

Эксперты предполагают, что возобновление обсуждения расширения «Семейной ипотеки» связано с низкими показателями продаж новостроек и изменениями на рынке ипотечного кредитования после пересмотра льготных государственных программ.

По итогам января объем ипотечных сделок, по сравнению с январем 2024 года, снизился на 71% по количеству сделок и на 68% по сумме.