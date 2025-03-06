Правительство рассмотрит расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком и «вторичку»

Фото: Максим Платонов

Правительство России вновь обсуждает возможность расширения программы «Семейная ипотека», распространив ее на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает РБК.

Согласно информации издания, Минфин, Минстрой и оператор льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны проработать этот вопрос до 25 марта и представить конкретные предложения для правительства.

Представитель Минфина также сообщил, что по поручению президента России ведомство обсуждает возможность распространения такой ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан. Ранее глава государства поручал рассмотреть возможность применения льготной ставки не более 6% на «вторичку» в населенных пунктах с недостаточным объемом жилищного строительства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эксперты предполагают, что возобновление обсуждения расширения «Семейной ипотеки» связано с низкими показателями продаж новостроек и изменениями на рынке ипотечного кредитования после пересмотра льготных государственных программ.

Аналитики прогнозируют, что расширение программы может увеличить спрос на нее более чем в два раза, что обусловлено высоким уровнем рыночных процентных ставок и стимулирует граждан к оформлению льготных кредитов. Кроме того, расширение программы позволит увеличить доступность жилья для большего числа потенциальных покупателей.

Минстрой республики определил минимальный план по вводу жилья на 2025 год в размере 3,2 млн кв. м. Из этой суммы 1,4 млн кв. м будет построено в рамках индивидуального жилищного строительства, 1,6 млн кв. м — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья и 162 тыс. кв. м — по программе соципотеки.

Рената Валеева