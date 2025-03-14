В Татарстане ожидаются сильные порывы ветра с 14 по 15 марта
Вечером 14 и ночью 15 марта 2025 года в Татарстане и Казани прогнозируют сильный ветер с порывами до 15—20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Специалисты РСЧС рекомендуют жителям быть внимательными и осторожными. Не стоит прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач. При передвижении по улицам и дорогам лучше использовать пешеходные переходы.
- Также важно следить за детьми и оказывать помощь пожилым и больным людям. В случае экстренной ситуации можно обратиться по номеру 112.
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