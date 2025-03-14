В Татарстане ожидаются сильные порывы ветра с 14 по 15 марта

Фото: Динар Фатыхов

Вечером 14 и ночью 15 марта 2025 года в Татарстане и Казани прогнозируют сильный ветер с порывами до 15—20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Специалисты РСЧС рекомендуют жителям быть внимательными и осторожными. Не стоит прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач. При передвижении по улицам и дорогам лучше использовать пешеходные переходы.