Песков: слова Путина подтверждают оптимизм США об урегулировании на Украине

Фото: Михаил Захаров

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул, что осторожный оптимизм США по поводу урегулирования конфликта в Украине оправдан после недавнего заявления Владимира Путина.

Песков также не подтвердил информацию о том, что Келлог был отстранен от переговоров с Россией по просьбе Кремля из-за его проукраинской позиции, подчеркнув, что это внутреннее дело США.

Говоря о российском бизнесе, Песков заявил, что Россия не допустит угроз для компаний, которые заняли ниши, освободившиеся после ухода западных фирм.

— Мы не позволим, чтобы бизнесу что-то угрожало при их возвращении, — добавил он.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вопросы иранского ядерного досье также не остались без внимания. Песков подчеркнул необходимость продолжения дипломатических усилий для решения этой ситуации и уточнил, что Россия считает санкции против Ирана незаконными.

— Тегеран никогда не говорил о намерении получить ядерное оружие, — пояснил он.

Кроме того, Песков выразил сомнение в том, что инициатива о маркировке товаров, произведенных компаниями, поддержавшими санкции, будет поддержана.

Напомним, что Россия, Китай и Иран выступили с совместным заявлением, в котором призвали к отмене всех незаконных односторонних санкций. Это заявление было сделано на встрече в Пекине, где обсуждались вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

