Россия, Китай и Иран призвали отменить незаконные односторонние санкции

Фото: Динар Фатыхов

Россия, Китай и Иран выступили с совместным заявлением, в котором призвали к отмене всех незаконных односторонних санкций. Это заявление было сделано на встрече в Пекине, где обсуждались вопросы, связанные с иранской ядерной программой, сообщили в ТАСС.

Замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй уточнил, что на встрече с российским коллегой Сергеем Рябковым и иранским замминистра Каземом Гарибабади был проведен углубленный обмен мнениями.

— Мы подчеркиваем необходимость положить конец всем незаконным санкциям, — заявил Ма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Страны согласны, что единственным путем разрешения иранского ядерного вопроса является дипломатия и диалог на основе взаимного уважения. Китай и Россия также приветствовали подтверждение Ираном мирного характера своих атомных разработок и его нежелание создавать ядерное оружие.

В заявлении также подчеркивается важность выполнения резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая поддерживает сделку по иранской ядерной программе. Страны призвали к отказу от любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации вокруг иранского ядерного вопроса.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что в Оманском заливе боевые корабли России, Ирана и Китая провели совместное военно-морское учение «Морской пояс безопасности — 2025». В рамках учения экипажи отработали операции по досмотру и освобождению судна, захваченного условными террористами.



Анастасия Фартыгина