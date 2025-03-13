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Акции «Татнефти» выросли на фоне заявлений Путина о прекращении огня

21:30, 13.03.2025
Акции «Татнефти» выросли на фоне заявлений Путина о прекращении огня
Фото: Максим Платонов

Российский рынок акций резко отреагировал на слова президента Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. Индекс Мосбиржи завершил основную сессию на уровне 3121,57 пункта, но в вечерние часы его значение подскочило до 3205,4 пункта, что составило рост на 2,69% по сравнению с закрытием предыдущего дня. Об этом сообщили в РБК.

Путин заявил, что Россия поддерживает предложения о прекращении боевых действий, но подчеркнул необходимость обсуждения деталей, чтобы достичь долгосрочного мира. Он также уточнил, что важно учитывать текущую ситуацию на местах, которая складывается для России благоприятно.

На фоне этих новостей акции «Татнефти» стали одними из лидеров роста. Обыкновенные бумаги компании подорожали на 3,5%, а привилегированные акции — на 2,7%. Также в числе лидеров роста оказались акции «ФСК-Россети» (+3,1%), «ЭН+» (+3,1%) и МТС (+3%).

скриншот с сайта Мосбиржи

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