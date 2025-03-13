Путин: «Благодарю господина Трампа, что он уделяет урегулированию на Украине столько внимания»

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин выразил благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за активное внимание к вопросам урегулирования конфликта на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин заявил, что многие мировые лидеры, включая председателя Китая, премьер-министра Индии и президентов Бразилии и Южно-Африканской Республики, также занимаются этой проблемой.

— Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии — прекращения боевых действий и человеческих потерь, — сказал российский президент.

Он добавил, что готов обсудить с Трампом детали идеи о перемирии с Украиной. Путин подчеркнул, что вопрос о готовности Украины к прекращению огня требует внимательного анализа.

Путин также уточнил, что, несмотря на занятость, многие лидеры государств продолжают уделять внимание ситуации на Украине. Это подчеркивает важность международного сотрудничества в решении конфликтов.

Напомним, также сегодня в Кремле состоялась встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой было подписано соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных органов юстиции. Президенты подписали договор о взаимной безопасности обеих стран.

