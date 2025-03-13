ГАИ Татарстана предостерегла водителей от преждевременной смены шин

Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция Татарстана обратилась к водителям с предупреждением о преждевременной смене зимних шин на летние. В период межсезонья, когда погодные условия отличаются нестабильностью, особенно важно проявлять повышенную осторожность на дорогах.

— В период межсезонья Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения скорректировать модель поведения на дороге с учетом погодных условий, а водителям — быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортными средствами, — говорится в сообщении ГАИ.

Основной посыл предостережения — не торопиться с заменой зимних шин, даже если днем стоит теплая погода.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Не торопитесь менять зимние шины на летние, даже если на улице тепло, — в ночные часы и утром сохраняется риск образования гололедицы, а летние шины могут быть неэффективны при температуре около нуля и ниже, особенно на мокром асфальте, — подчеркивают в Госавтоинспекции.

В Татарстане стартовала инициатива по сбору и переработке старых автопокрышек в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В республике созданы 33 пункта приема.

