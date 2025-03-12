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В Татарстане открылись 33 пункта для приема старых шин на переработку

13:39, 12.03.2025
В Татарстане открылись 33 пункта для приема старых шин на переработку
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане стартовала инициатива по сбору и переработке старых автопокрышек в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В республике созданы 33 пункта приема, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Чтобы сдать шины, достаточно оставить заявку на официальном сайте ПАО «Татнефть» и принести покрышки в пункты приема, расположенные на автозаправочных станциях и городских площадках.

  • На данный момент пункты работают в 17 городах России, включая Лениногорск и Нижнекамск. Полный цикл переработки планируется запустить в Казани до конца июня этого года.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сдать шины можно на 31 автозаправочной станции, а также на специальных площадках в Лениногорске (ул. Чайковского, д. 13) и Нижнекамске (ул. Углеродная, д. 6). Адреса АЗС можно найти на Экологической карте региона.

  • В России ежегодно образуется около 800 тыс. тонн отработанных шин, и половина этого объема приходится на Приволжский и Центральный федеральные округа.
Анастасия Фартыгина

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