В Татарстане открылись 33 пункта для приема старых шин на переработку

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане стартовала инициатива по сбору и переработке старых автопокрышек в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В республике созданы 33 пункта приема, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Чтобы сдать шины, достаточно оставить заявку на официальном сайте ПАО «Татнефть» и принести покрышки в пункты приема, расположенные на автозаправочных станциях и городских площадках.

На данный момент пункты работают в 17 городах России, включая Лениногорск и Нижнекамск. Полный цикл переработки планируется запустить в Казани до конца июня этого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сдать шины можно на 31 автозаправочной станции, а также на специальных площадках в Лениногорске (ул. Чайковского, д. 13) и Нижнекамске (ул. Углеродная, д. 6). Адреса АЗС можно найти на Экологической карте региона.

В России ежегодно образуется около 800 тыс. тонн отработанных шин, и половина этого объема приходится на Приволжский и Центральный федеральные округа.

Анастасия Фартыгина