Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортпита

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг России выступил с предложением о введении поэтапной обязательной маркировки продуктов спортивного питания средствами идентификации с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Минпромторг России предлагает начать поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации пищевой продукции для питания спортсменов с 1 сентября 2025 года, — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что значительное число компаний, занимающихся производством и реализацией спортивного питания, уже знакомы с системой маркировки, поскольку обязательная маркировка БАДов действует с 1 октября 2023 года.

Россияне получили возможность возвращать БАДы, приобретенные через интернет, в течение семи дней после покупки, напомнило Роскачество.

Рената Валеева