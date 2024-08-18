Роскачество: россияне могут возвращать любые БАДы, купленные на маркетплейсах, в течение недели

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Россияне получили возможность возвращать БАДы, приобретенные через интернет, в течение семи дней после покупки, напомнило Роскачество.

Согласно российскому законодательству, пищевые продукты, к которым относятся и БАДы, можно вернуть только при наличии недостатков: например, если истек срок годности, есть ошибки в маркировке или описании товара, обнаружен фальсификат. Однако карточка или страничка на сайте не дают возможности представить полную информацию о товаре, поэтому покупатель может вернуть его в течение семи дней по любой причине. Это касается только покупок, совершенных онлайн, пишет РИА «Новости»

В Роскачестве также отметили, что отказаться от заказа можно даже после прибытия курьера — продавец обязан вернуть деньги без каких-либо штрафов. Чтобы вернуть товар, нужно обратиться к продавцу с соответствующим требованием. Если у потребителя есть доказательства того, что он приобрел БАД с недостатками, ему необходимо составить и передать заявление на возврат в двух экземплярах.

Если же в составе БАДа обнаружены запрещенные вещества, лекарства под видом добавок или компоненты, которые нельзя продавать без рецепта, следует обратиться не только к администрации маркетплейса, но и в Роспотребнадзор. В Роскачестве подчеркнули, что это не только халатность и обман со стороны продавца, но и возможность нанести вред здоровью покупателей. Такие действия помогут добиться того, чтобы товары как минимум убрали из продажи, а в отношении продавцов начали проверки.

В июле Госдума внесла законопроект, согласно которому предлагается наделить медработников правом назначать биологически активные добавки отдельным категориям граждан в случае наличия показаний к применению.

Рената Валеева