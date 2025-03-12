Более 1 700 человек продолжают ликвидировать последствия выбросов мазута в Анапе
Более 1,7 тыс. спасателей и добровольцев продолжают работу по ликвидации последствий выбросов мазута в Анапе после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, пишет РИА «Новости».
— Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто продолжает работу на побережье каждый день, без выходных и в любую погоду. С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды. Это приводит к незначительным локальным выбросам нефтепродуктов на берег, — заявил Кондратьев.
По словам губернатора, в зоне ЧС работают муниципальные команды, сотрудники МЧС, Кубань-СПАСа и добровольцы. В случае увеличения выбросов планируется нарастить группировку сил.
— Важно не ослаблять контроль за ситуацией, — подчеркнул он.
Напомним, 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, где введен режим ЧС федерального характера.
В начале марта был завершен демонтаж кормы «Волгонефти-239», вывезены последние конструкции с мыса Панагия. Несмотря на это, повышение температуры приводит к новым выбросам мазута на берег, требующим оперативного реагирования.
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