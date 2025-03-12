Более 1 700 человек продолжают ликвидировать последствия выбросов мазута в Анапе

Фото: Рената Валеева

Более 1,7 тыс. спасателей и добровольцев продолжают работу по ликвидации последствий выбросов мазута в Анапе после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, пишет РИА «Новости».

— Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто продолжает работу на побережье каждый день, без выходных и в любую погоду. С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды. Это приводит к незначительным локальным выбросам нефтепродуктов на берег, — заявил Кондратьев.

По словам губернатора, в зоне ЧС работают муниципальные команды, сотрудники МЧС, Кубань-СПАСа и добровольцы. В случае увеличения выбросов планируется нарастить группировку сил.

— Важно не ослаблять контроль за ситуацией, — подчеркнул он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, где введен режим ЧС федерального характера.

В начале марта был завершен демонтаж кормы «Волгонефти-239», вывезены последние конструкции с мыса Панагия. Несмотря на это, повышение температуры приводит к новым выбросам мазута на берег, требующим оперативного реагирования.

Рената Валеева