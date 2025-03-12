Власти Кубани обсудят с Роспотребнадзором возможность проведения курортного сезона

Фото: Рената Валеева

Власти Краснодарского края планируют обсудить с Роспотребнадзором возможность проведения курортного сезона на фоне участившихся выбросов мазута на берегах Анапы. Об этом 12 марта сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, пишет «Парламентская газета».

По словам губернатора, потепление привело к выбросам небольших фракций нефтепродуктов, поднявшихся со дна Черного моря после прогрева воды.

— Что касается курортного сезона. Возможность его проведения будем обсуждать с Роспотребнадзором. Вопросы безопасности и здоровья жителей и отдыхающих для нас первостепенны, — заявил Кондратьев.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

При этом он отметил необходимость сохранения бизнеса и коллективов предприятий санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района, и добавил, что соответствующие меры поддержки также будут обсуждаться. Вопрос о проведении курортного сезона и мерах по обеспечению безопасности на побережье остается открытым.

Администрация Анапы подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании 211 млн рублей с компаний ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» за работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в декабре 2024 года.

Рената Валеева