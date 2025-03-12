Жительница Казани предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков в крупном размере

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Казани, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, с 21 мая по 23 июля 2024 года обвиняемая, действуя в сговоре с неустановленными лицами, через интернет пыталась сбыть наркотики на территории Казани. Преступный умысел не был доведен до конца, так как женщина была задержана сотрудниками полиции.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В рамках расследования из незаконного оборота было изъято более 320 граммов наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу. В отношении неустановленных соучастников преступления дело выделено в отдельное производство.

6 марта в Татарстане задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в том, что пытался склонить 15-летнюю девочку к употреблению наркотиков.

Рената Валеева