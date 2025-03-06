В Татарстане задержали мужчину за склонение подростка к наркотикам
В Татарстане задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в том, что пытался склонить 15-летнюю девочку к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По информации ведомства, инцидент произошел в Агрызском районе, когда мужчина пригласил свою знакомую покататься на машине. Во время поездки в Ижевск мужчина купил наркотики и предложил девочке попробовать их, уверяя, что это безопасно. Она поддалась на его уговоры, что привело к серьезным последствиям.
Позже их задержали полицейские в Агрызе. Осмотр показал, что девочка находилась в состоянии наркотического опьянения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков.
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