В Татарстане задержали мужчину за склонение подростка к наркотикам

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в том, что пытался склонить 15-летнюю девочку к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По информации ведомства, инцидент произошел в Агрызском районе, когда мужчина пригласил свою знакомую покататься на машине. Во время поездки в Ижевск мужчина купил наркотики и предложил девочке попробовать их, уверяя, что это безопасно. Она поддалась на его уговоры, что привело к серьезным последствиям.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Позже их задержали полицейские в Агрызе. Осмотр показал, что девочка находилась в состоянии наркотического опьянения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

Анастасия Фартыгина