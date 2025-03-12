МВД посоветовало родителям выбирать для детей однопользовательские игры от крупных студий

Фото: Реальное время

МВД России рекомендует родителям отдавать предпочтение однопользовательским видеоиграм от крупных студий, считая их более безопасным вариантом для детского игрового опыта. Об этом заявил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Антон Кононенко.

— Занимайте активную позицию, интересуйтесь игровой индустрией, изучайте отзывы и сами выбирайте, во что будет играть ваш ребенок. Отдайте предпочтение однопользовательским проектам от крупных студий, так как они практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт, — передает его слова ТАСС.

Представитель МВД также призвал родителей интересоваться сюжетом игр, достижениями детей, обсуждать их, создавать доверительные отношения и обучать правилам цифровой гигиены. Важно рассказывать о возможных последствиях преступлений, совершаемых в интернете.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Обязательно учитывайте возрастные ограничения, используйте родительский контроль. Многие платформы имеют инструменты для ограничения времени игры и контроля общения, — добавил Кононенко.

В феврале первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой введения в законодательство понятия «национальная видеоигра» и разработки мер поддержки для отечественных разработчиков.

Рената Валеева