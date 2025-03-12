МВД посоветовало родителям выбирать для детей однопользовательские игры от крупных студий
МВД России рекомендует родителям отдавать предпочтение однопользовательским видеоиграм от крупных студий, считая их более безопасным вариантом для детского игрового опыта. Об этом заявил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Антон Кононенко.
— Занимайте активную позицию, интересуйтесь игровой индустрией, изучайте отзывы и сами выбирайте, во что будет играть ваш ребенок. Отдайте предпочтение однопользовательским проектам от крупных студий, так как они практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт, — передает его слова ТАСС.
Представитель МВД также призвал родителей интересоваться сюжетом игр, достижениями детей, обсуждать их, создавать доверительные отношения и обучать правилам цифровой гигиены. Важно рассказывать о возможных последствиях преступлений, совершаемых в интернете.
— Обязательно учитывайте возрастные ограничения, используйте родительский контроль. Многие платформы имеют инструменты для ограничения времени игры и контроля общения, — добавил Кононенко.
В феврале первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой введения в законодательство понятия «национальная видеоигра» и разработки мер поддержки для отечественных разработчиков.
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