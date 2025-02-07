В Госдуме предложили ввести понятие «национальная видеоигра»

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Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой введения в законодательство понятия «национальная видеоигра» и разработки мер поддержки для отечественных разработчиков. Об этом пишет РИА «Новости».

— Я прописала законопроект, где предлагала ввести понятие «национальной видеоигры». Я считаю, что нам нужно развивать наш отечественный сектор видеоигр, — заявила Лантратова на пресс-конференции.

По ее мнению, стимулировать развитие отечественного игрового сектора необходимо с помощью грантов, субсидий и льготной рекламы.

Кроме того, Лантратова предлагает ввести систему прокатных удостоверений для всех видеоигр, как российских, так и зарубежных, прежде чем они поступят в продажу. Это, по мнению депутата, позволит контролировать контент и защищать интересы российских пользователей.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку отечественных разработчиков видеоигр.



Рената Валеева