Глава Минюста России напомнил об активной модернизации объектов ФСИН

Министр юстиции России Константин Чуйченко на встрече с руководством Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подчеркнул необходимость активнее модернизировать объекты системы. Он уточнил, что многие здания находятся в плохом состоянии и не соответствуют требованиям безопасности. Об этом сообщили в ТАСС.

Чуйченко указал на проблемы с нехваткой помещений для свиданий и работы адвокатов, следователей и судов. Он также напомнил о проекте строительства нового учреждения на 3 тыс. мест в Калужской области, который находится в разработке уже два года. Министр призвал ускорить работу и получить одобрение Главгосэкспертизы.

Кроме того, министр подчеркнул, что в этом году планируется завершить строительство следственного изолятора на 1 тысячу мест в Казани. Напомним, что на строительной площадке казанского СИЗО завершается монтаж внутренних инженерных сетей и отделка помещений. Также ведется благоустройство территории. Новый изолятор будет включать в себя КПП, административное здание и шесть режимных корпусов, среди которых предусмотрены отдельные здания для женщин и несовершеннолетних.

Анастасия Фартыгина