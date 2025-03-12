Президент США запланировал разговор с Путиным на этой неделе
Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.
— Я поговорю с Путиным, — приводят слова Трампа в Bloomberg.
Трамп также анонсировал «крупную встречу с Россией», которая запланирована на сегодня, 12 марта. В ходе общения с журналистами он выразил надежду на скорое прекращение огня на Украине, подчеркнув , что «это может произойти в течение ближайших дней».
По мнению Трампа, достижение соглашения о прекращении боевых действий между Россией и Украиной решит «75% проблемы». Он подчеркнул, что после этого останется лишь оформить договоренности и решить территориальные вопросы.
Ранее Трамп упоминал о возможных контактах с Россией, которые могут состояться «позже — сегодня, завтра», и выразил надежду, что Путин согласится на предложения о перемирии, выдвинутые Вашингтоном и Киевом.
Напомним, что прошлый разговор президентов состоялся в феврале. Разговор длился полтора часа, в ходе обсуждения лидеры обсудили ключевые вопросы, такие как ближневосточное урегулирование и состояние российско-американских отношений, а также была затронута тема обмена граждан России и США, при этом Вашингтон подтвердил готовность выполнять достигнутые соглашения.
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