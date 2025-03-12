Президент США запланировал разговор с Путиным на этой неделе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.

— Я поговорю с Путиным, — приводят слова Трампа в Bloomberg.

Трамп также анонсировал «крупную встречу с Россией», которая запланирована на сегодня, 12 марта. В ходе общения с журналистами он выразил надежду на скорое прекращение огня на Украине, подчеркнув , что «это может произойти в течение ближайших дней».



По мнению Трампа, достижение соглашения о прекращении боевых действий между Россией и Украиной решит «75% проблемы». Он подчеркнул, что после этого останется лишь оформить договоренности и решить территориальные вопросы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее Трамп упоминал о возможных контактах с Россией, которые могут состояться «позже — сегодня, завтра», и выразил надежду, что Путин согласится на предложения о перемирии, выдвинутые Вашингтоном и Киевом.

Напомним, что прошлый разговор президентов состоялся в феврале. Разговор длился полтора часа, в ходе обсуждения лидеры обсудили ключевые вопросы, такие как ближневосточное урегулирование и состояние российско-американских отношений, а также была затронута тема обмена граждан России и США, при этом Вашингтон подтвердил готовность выполнять достигнутые соглашения.

Анастасия Фартыгина