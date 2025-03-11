Ермак: Украина готова к 30-дневному перемирию при согласии России

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Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, при условии, что Россия также примет и одновременно выполнит условия перемирия. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак по итогам переговоров с американской делегацией, опубликовав соответствующее сообщение в социальных сетях.

По словам Ермака, этот режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, если Россия согласится на его условия и будет их соблюдать.

Также руководитель Офиса президента Украины заявил, что США «немедленно» отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Согласно заявлению, делегации Украины и США договорились определить состав своих переговорных групп и незамедлительно приступить к переговорам для достижения «устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает детальной информацией о переговорах между Соединенными Штатами и Украиной.

