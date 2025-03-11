Кремль заявил об отсутствии информации о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

Фото: Михаил Захаров

Кремль пока не располагает детальной информацией о переговорах между Соединенными Штатами и Украиной, которые проходят в Саудовской Аравии. Об этом 11 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о том, располагают ли российские власти сведениями о переговорах Киева и Вашингтона, в частности, касающихся возможного мирного урегулирования конфликта на Украине, Дмитрий Песков ответил: «Нет, пока нет».

По данным СМИ, встреча американской и украинской делегаций в Джидде продолжается более шести часов. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что переговоры «продвигаются». Украинские СМИ сообщают, что стороны обсуждают возможность прекращения огня в небе и на море, заключение сделки по минералам и гарантии безопасности для Киева.

Американскую делегацию на переговорах возглавляет госсекретарь Марко Рубио, украинскую — Андрей Ермак. Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский также находится в Саудовской Аравии, однако в самих переговорах не участвует.

Рената Валеева