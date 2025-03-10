Россия заняла третье место в мире по экспорту вооружений

Фото: Мария Зверева

Россия вошла в тройку лидеров по экспорту вооружений, заняв третье место после Франции, сообщили в Financial Times, ссылаясь на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По информации издания, в последние пять лет состав десятки крупнейших экспортеров оружия остался прежним, однако Россия поднялась на третью позицию из-за сокращения общего объема экспорта. В то же время Украина стала крупнейшим импортером оружия, увеличив объем поставок примерно в 100 раз.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно данным SIPRI, США по-прежнему занимают первое место по экспорту оружия, увеличив свою долю на мировом рынке с 35% до 43% за последние пять лет.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов ранее сообщал, что портфель заказов компании «Рособоронэкспорт» превышает $60 млрд. Он также уточнил, что часть контрактов отложена, так как значительная часть вооружения производится для нужд российской армии.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о приостановке поставок военной помощи США на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясени в Жешуве. Заявление подтверждает информацию о том, что Вашингтон временно прекратил поддержку Киева. Туск охарактеризовал решение США как «самый большой вызов за последние десятилетия».