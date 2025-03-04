США приостановили военную помощь Украине через Польшу

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о приостановке поставок военной помощи США на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясени в Жешуве. Заявление подтверждает информацию о том, что Вашингтон временно прекратил поддержку Киева. Туск охарактеризовал решение США как «самый большой вызов за последние десятилетия».

По словам польского премьера, информация, поступающая с польско-украинской границы, подтверждает заявления американской стороны о приостановке поставок. Туск сделал это заявление перед заседанием польского кабинета министров в эфире TVP Info.

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. В Евросоюзе считают, что без поддержки со стороны США украинская армия сможет продолжать борьбу до лета, однако Киев может лишиться доступа к современным вооружениям, включая системы противовоздушной обороны.

Причиной приостановки помощи стали разногласия между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским во время их встречи в Белом доме. Конфликт между ними привел к тому, что встреча завершилась досрочно из-за различных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта.