Задержанный в США террорист признался в подготовке теракта в «Крокусе»
Мохаммад Шарифулла, задержанный американскими силовиками, признался в своей причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» под Москвой. По информации Минюста США, он говорил о своих действиях во время допроса и сообщил, что инструктировал исполнителей теракта. Об этом сообщило РИА «Новости».
Президент США Дональд Трамп объявил о задержании Шарифуллы во время обращения к Конгрессу, подчеркнув его ответственность за гибель американских военных при выводе войск из Афганистана. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт добавила, что Шарифулла признался в атаках на аэропорт и других нападениях в России и Иране.
На допросе агенты ФБР узнали, что Шарифулла от имени ИГИЛ-К* делился инструкциями по использованию автоматов и другого оружия с потенциальными террористами. Более того, он узнал двоих из четырех задержанных боевиков, которых он ранее обучал.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта и стал одним из самых трагичных событий в России, унеся жизни 145 человек. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по зрителям и подожгли зал.
Справка
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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