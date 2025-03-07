Задержанный в США террорист признался в подготовке теракта в «Крокусе»

Фото: Максим Платонов

Мохаммад Шарифулла, задержанный американскими силовиками, признался в своей причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» под Москвой. По информации Минюста США, он говорил о своих действиях во время допроса и сообщил, что инструктировал исполнителей теракта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президент США Дональд Трамп объявил о задержании Шарифуллы во время обращения к Конгрессу, подчеркнув его ответственность за гибель американских военных при выводе войск из Афганистана. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт добавила, что Шарифулла признался в атаках на аэропорт и других нападениях в России и Иране.

На допросе агенты ФБР узнали, что Шарифулла от имени ИГИЛ-К* делился инструкциями по использованию автоматов и другого оружия с потенциальными террористами. Более того, он узнал двоих из четырех задержанных боевиков, которых он ранее обучал.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта и стал одним из самых трагичных событий в России, унеся жизни 145 человек. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по зрителям и подожгли зал.

