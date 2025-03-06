Путин рассказал о новых мерах поддержки участников СВО и планах России на переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня встретился с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества», который поддерживает участников специальной военной операции (СВО). На встрече глава государства затронул ключевые вопросы, связанные с текущей ситуацией на фронте и мерами поддержки военнослужащих и их семей.

Основные заявления Путина:

Президент подчеркнул, что призывники, проходящие срочную службу, не направляются в зону боевых действий. Также он исключил возможность призыва добровольцев, ранее воевавших в Донбассе до его вхождения в состав России.

В ответ на слова жены погибшего ветерана СВО о необходимости «идти до конца» Путин заявил, что Россия не намерена уступать. Он подчеркнул, что страна стремится к миру, который обеспечит ее безопасность и стабильное развитие на долгие годы.

— Нам ничего чужого не нужно, но свое мы не отдадим, — подчеркнул президент.

Путин поддержал идею создания единого стандарта помощи для семей военнослужащих во всех регионах. Также он предложил расширить меры социальной поддержки, включив в них несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших бойцов. Участники СВО, отправившиеся на фронт из мест лишения свободы, смогут получить статус ветеранов боевых действий.

Президент также подчеркнул важность фонда в оказании помощи семьям погибших и пострадавших военнослужащих. Он пообещал расширить поддержку, включая психологическую помощь, и встретиться с детьми сотрудников фонда в День Победы.

Кроме этого, глава государства заявил, что Россия не намерена идти на уступки. По его словам, мирное соглашение должно быть выгодным для России и гарантировать ее безопасность.

— Нам нужен такой вариант, который обеспечит стабильное развитие нашей страны в условиях мира, — сказал он.