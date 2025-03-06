Путин поручил разработать единый стандарт поддержки семей участников СВО
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» предложил разработать единый стандарт поддержки для семей участников специальной военной операции (СВО).
Он уточнил, что такой стандарт позволит регионам добавлять свои меры, учитывающие местные особенности и потребности.
— Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона, — подчеркнул Путин.
Данная инициатива направлена на улучшение социальной поддержки семей, чьи близкие участвуют в СВО, и создание более эффективной системы помощи на уровне регионов.
Напомним, что Минтруд Татарстана поддержал всестороннюю систему поддержки для участников специальной военной операции (СВО), включающую социальную реабилитацию и профессиональное развитие.
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