Путин поручил разработать единый стандарт поддержки семей участников СВО

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» предложил разработать единый стандарт поддержки для семей участников специальной военной операции (СВО).

Он уточнил, что такой стандарт позволит регионам добавлять свои меры, учитывающие местные особенности и потребности.

— Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона, — подчеркнул Путин.

Данная инициатива направлена на улучшение социальной поддержки семей, чьи близкие участвуют в СВО, и создание более эффективной системы помощи на уровне регионов.

Напомним, что Минтруд Татарстана поддержал всестороннюю систему поддержки для участников специальной военной операции (СВО), включающую социальную реабилитацию и профессиональное развитие.

