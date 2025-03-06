Татарстанский прыгун в воду Шлейхер получил визу для участия в турнире в Германии
Российские прыгуны в воду, включая спортсмена из Татарстана Никиту Шлейхера, получили немецкие визы для участия в международном турнире International Divers Day. Он пройдет в Ростоке (Германия) с 13 по 16 марта. Об этом сообщил источник РИА «Новости». Вылет команды запланирован на 11 марта.
Ранее стало известно, что Шлейхер получил допуск ко всем международным стартам World Aquatics. Ранее у Шлейхера уже был частичный допуск к стартам международного уровня. Теперь же он может выступать на всех турнирах, включая чемпионат мира.
До этого спортсмен СК «Синтез» выиграл Кубок России по прыжкам с десятиметровой вышки с результатом 510,30 балла.
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