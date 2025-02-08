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Шлейхер выиграл Кубок России по прыжкам с вышки

18:29, 08.02.2025

Его итоговый результат составил 510,30 балла

Шлейхер выиграл Кубок России по прыжкам с вышки
Фото: Ринат Назметдинов

Спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер выиграл Кубок России по прыжкам с десятиметровой вышки с результатом 510,30 балла. Третье место в финале занял другой представитель Татарстана — Глеб Касьянов. Его итоговый результат составил 440,95 балла.

Для Шлейхера эта медаль не первая на Кубке страны. Ранее он выиграл на трехметровом трамплине в синхронных прыжках в паре с Евгением Кузнецовым и на 10-метровой вышке вместе с Русланом Терновым из Москвы, а также взял личную бронзу на трехметровом трамплине.

Дарья Беззубова

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