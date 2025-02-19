Никита Шлейхер получил допуск к международным стартам
Татарстанский прыгун в воду сможет выступить на чемпионате мира в Сингапуре
Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер получил допуск ко всем международным стартам World Aquatics. Ранее у Шлейхера уже был частичный допуск к стартам международного уровня. Теперь же он может выступать на всех турнирах, включая чемпионат мира.
Вместе со Шлейхером допуск к крупнейшим стартам получили призер чемпионата Европы Руслан Терновой и Елизавета Кузина.
Главным стартом для прыгунов в воду станет чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.
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