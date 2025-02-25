Ученые обнаружили перспективное соединение для лечения рака

В основе — пептиды, которые специфически распознают и связываются с мембранными белками опухолевых клеток, оказывая противоопухолевое действие

Фото: Динар Фатыхов

Группа ученых из России и Ирландии обнаружила перспективное соединение на основе антимикробных пептидов — элементов врожденного иммунитета — для создания нового антиопухолевого препарата. Об этом сообщает ТАСС в Минобрнауки России.



Представители Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Новосибирского института органической химии СО РАН, а также учеными из Ирландии доказали наличие высокой противораковой активности у химического соединения, в состав которого входят катионные антимикробные пептиды (AMP), которые также называются пептидами защиты хозяина. В перспективе указанное соединение может стать основой для создания нового эффективного противоопухолевого лекарства, сообщили в министерстве.

Катионные антимикробные пептиды (АМП) — это низкомолекулярные соединения, построенные из аминокислот. Они синтезируются в организме в ответ на внедрение чужеродных микроорганизмов. Эти пептиды представляют собой элементы врожденного иммунитета, которые обеспечивают защиту против широкого спектра микроорганизмов: бактерий, грибов, вирусов и простейших.

Как пояснил заведующий кафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ, член-корреспондент РАН Андрей Покровский, исследование ученых заняло около 3-4 лет.

— Нам удалось на культурах опухолевых клеток показать высокую активность соединений. Мы смогли изучить механизмы его действия на молекулярном уровне — сегодня это обязательное условие для регистрации любого нового противоракового препарата на мировом уровне, — цитирует его пресс-служба.



Ученые выяснили, что некоторые пептиды специфически распознают и связываются с мембранными белками опухолевых клеток, оказывая противоопухолевое действие. Полученное соединение обеспечило адресную доставку к раковым клеткам одного агента, вызывающего повреждение ДНК, и второго агента, предотвращающего репарацию.

Дарья Беззубова