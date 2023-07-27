Задержанного ФСБ главного энергетика «Алабуга Девелопмент» везут на арест

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», сегодня в Набережных Челнах рассмотрят вопрос о заключении под стражу главного энергетика компании «Алабуга Девелопмент» Рустама Гумерова. Его задержали 25 июля с поличным по подозрению в получении 500 тысяч рублей — первого транша взятки — у придорожного кафе «Старый Казан».



Ходатайство Следкома по мере пресечения Гумерову уже поступило, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе Набережночелнинского суда.

По данным «Реального времени», дело расследует Константин Замараев из 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. В СК комментарии пока не дают.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В УФСБ по РТ, не разглашая подробностей, отметили — задержание энергетика стало результатом оперативной разработки.

По версии следствия, в 2022—2023 годах компания «Алабуга Девелопмент» заключила с одним из подрядчиков ряд договоров на общую сумму в 31 млн рублей, после чего ныне подозреваемый представитель заказчика потребовал 7% от суммы контрактов (то есть более 2 млн рублей) за подписание актов выполненных работ и покровительство в будущем. Подрядчик обратился с заявлением в ФСБ и далее действовал уже под контролем спецслужб. Причем те действовали совместно с безопасниками СЭЗ «Алабуга».

25 июля представитель подрядчика и ныне подозреваемый встретились у кафе «Старый Казан» на участке трассы М-7 в Елабужском районе. Передача денег происходила в машине и фиксировалась оперативниками. После чего Гумеров был задержан.

«Алабуга Девелопмент» является «дочкой» особой экономической зоны «Алабуга» и специализируется на строительстве и управлении инвестиционно-строительными проектами ОЭЗ. За последние два года ООО «Алабуга Девелопмент» заключено больше тысячи госконтрактов на общую сумму в 58 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Ирина Плотникова