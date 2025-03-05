Бастрыкину доложат о проверке нарушений при предоставлении жилья в Нижнекамске

Его получила семья мигрантов из Таджикистана, а не стоявшие в очереди местные жители

Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске жилищный сертификат предоставили семье мигрантов из Таджикистана, а не стоявшим в очереди местным жителям. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах соответствующей проверки, сообщает информационный центр ведомства.

— В СМИ сообщается о несогласии общественности с предоставлением администрацией города Нижнекамска Республики Татарстан жилищного сертификата семье мигрантов из Таджикистана. Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди, принято решение в пользу семьи с миграционной историей, — говорится в сообщении.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Горожане подозревают, что в действиях администрации может быть коррупционная составляющая.

СУ СК России по Татарстану осуществляет процессуальную проверку по данному факту. Его руководитель Валерий Липский доложит о промежуточных результатах и итоговом решении Александру Бастрыкину. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, Бастрыкин также поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Татарстана о нарушении его жилищных прав. Длительное время мужчина состоит в специализированной очереди, однако все еще не получил квартиру.

Галия Гарифуллина