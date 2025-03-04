В Казани запустили бескондукторную систему оплаты проезда на автобусах №4

Фото: Динар Фатыхов

В Казани заработала бескондукторная система оплаты проезда на автобусах, выяснил корреспондент «Реального времени».

По словам председателя Комитета по транспорту Алексея Сидорова, в 2025 году планируется расширение этой системы на 152 автобусах МУП «ПАТП №2». Это позволит еще большему числу горожан воспользоваться удобным способом оплаты проезда.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Тем не менее в мэрии уточнили, что полное переведение всего автобусного парка на бескондукторную систему пока не является приоритетом.