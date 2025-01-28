В Казани на 152 автобусах внедрят бескондукторную систему оплаты проезда

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Казани планируется внедрение бескондукторной системы оплаты проезда на 152 автобусах МУП «ПАТП №2», сообщил председатель Комитета по транспорту Алексей Сидоров.

В конце 2024 года на предприятии уже была успешно внедрена эта система на 42 автобусах. Однако в пресс-службе мэрии города заявили, что задача перевода всего автобусного парка на бескондукторную систему пока не стоит.

Другой муниципальный перевозчик, «Метроэлектротранс», завершил перевод всех своих троллейбусов и трамваев на аналогичную систему. Оборудование было установлено в 96 трамваях и 160 троллейбусах, что позволило сэкономить 224 млн рублей на фонде заработной платы. Освободившиеся контролеры получили новые специальности, включая водителей и ревизоров контрольной службы.

Напомним, что с начала 2025 года штраф за безбилетный проезд вырастет до 2,5 тыс. рублей, однако в настоящее время лишь 1% пассажиров отказывается оплачивать проезд после замечаний контролеров.

Анастасия Фартыгина