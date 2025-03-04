Татарстан вошел в топ-3 регионов по закупкам у малого и среднего бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году госкомпании России закупили у малого и среднего бизнеса (МСБ) товаров и услуг на рекордные 9,6 трлн рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году, и впервые объем закупок превысил эту значимую отметку. Такие данные предоставила пресс-служба Корпорации МСП.

Татарстан занимает третье место среди регионов по объему закупок у МСБ, который составил 552,6 млрд рублей. Важно подчеркнуть, что почти 73% всех закупок у МСБ составила продукция производственного назначения, что подчеркивает значимость этого сектора для экономики региона.

Рост объемов закупок произошел благодаря увеличению поставок высокотехнологичной продукции и развитию отечественных ИТ-решений. В 2024 году компании малого и среднего бизнеса поставили госзаказчикам инновационной продукции на сумму около 905 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru





— Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний — это важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — сообщил зампред правительства России Александр Новак.

Среди регионов, где объем закупок у МСБ наиболее высок, на первом месте находится Москва с 3,1 трлн рублей, за ней следует Санкт-Петербург с 801,4 млрд рублей.

Напомним, что в столице Татарстана зарегистрировано более 83 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают 42,5% внутреннего территориального продукта.



Анастасия Фартыгина