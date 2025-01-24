Доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани достигла 42,5%

Фото: Олег Тихонов

В столице Татарстана зарегистрировано более 83 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают 42,5% внутреннего территориального продукта. Такие данные были озвучены председателем Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазовой на отчете перед мэром города Ильсуром Метшиным по итогам 2024 года.

Согласно представленным данным, среди субъектов МСБ в Казани насчитывается 38 611 малых и микропредприятий, 246 средних предприятий и более 45 тыс. ИП.

Оборот малых предприятий за девять месяцев прошлого года достиг 855,9 млрд рублей, что на 12,7% превышает показатель 2024 года, отмечает пресс-служба мэрии. Среднемесячная зарплата работников малых предприятий также показала рост на 10,6% и составила 38,9 тыс. рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Значительный рост зафиксирован и в объеме налоговых поступлений в городскую казну от субъектов МСБ. В 2024 году он достиг 11,7 млрд рублей, что на 44,8% выше уровня 2023 года. По словам Мингазовой, этот рост обусловлен реструктуризацией налоговой системы, в частности введением Единого налогового счета.

В 2023 году из бюджета города субъектам МСБ были возвращены переплаченные за предыдущие годы суммы, что привело к временному снижению темпа роста налоговых доходов. Однако в 2024 году новые правила налоговых отчислений начали работать в полном объеме, что позволило выровнять показатели.



Рената Валеева