Новости общества

15:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Оскароносную «Анору» вновь покажут в казанских кинотеатрах

13:03, 04.03.2025
Оскароносную «Анору» вновь покажут в казанских кинотеатрах
Фото: Динар Фатыхов

В кинотеатрах Казани повторно покажут оскароносный фильм «Анора». Это следует из данных «Яндекс Афиши».

Фильм покажут в кинотеатрах двух сетей: «Киномакс» и «Синема-5». Сеансы продлятся до 12 марта.

Напомним, картина Шона Бейкера «Анора» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Всего лента забрала пять статуэток. 97-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 3 марта по московскому времени.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также