Оскароносную «Анору» вновь покажут в казанских кинотеатрах
В кинотеатрах Казани повторно покажут оскароносный фильм «Анора». Это следует из данных «Яндекс Афиши».
Фильм покажут в кинотеатрах двух сетей: «Киномакс» и «Синема-5». Сеансы продлятся до 12 марта.
Напомним, картина Шона Бейкера «Анора» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Всего лента забрала пять статуэток. 97-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 3 марта по московскому времени.
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