«Анора» получила «Оскар» как лучший фильм

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Картина Шона Бейкера «Анора» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Всего лента забрала пять статуэток. 97-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 3 марта по московскому времени.

«Анора» также была удостоена награды в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж», «Лучшая актриса». Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Его опередил Киран Калкин, сыгравший в картине «Настоящая боль».



Напомним, драмеди «Анора», в которой снялись российские звезды Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, было удостоено премии BAFTA за лучший актерский состав. Юра Борисов не смог получить приз за лучшую роль второго плана, уступив Кирану Калкину из «Настоящей боли».

В январе депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») поздравил российского актера Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар».

— Помню его по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!». Один из моих любимых. Поэтому могу только поздравить с номинацией на «Оскар». Быть первым всегда волнительно. Юра Гагарин в космосе, Юра Борисов в Голливуде, — сказал тогда он.

Галия Гарифуллина