На ликвидацию мазута в Керченском проливе выделили дополнительное финансирование

Сумма составит 104,8 млн рублей

Фото: Валерий Скурыдин

Российское правительство выделило дополнительное финансирование из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщила пресс-служба кабмина.

— Из резервного фонда правительства выделено 104,8 миллиона рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано, — уточнила пресс-служба.

Эти средства направят Росморречфлоту на покупку боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. В частности, за счет федерального финансирования планируется приобрести не менее 12 тыс. метров боновых заграждений и не менее 30 тонн биосорбента.

На работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжных территорий уже выделено 1,5 млрд рублей.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух российских танкеров («Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»), что привело к экологической катастрофе и разливу мазута, который загрязнил пляжи протяженностью до 50 км. В результате инцидента погиб один человек, 12 членов экипажа «Волгонефти-212» были эвакуированы с переохлаждением, а на борту второго танкера находились 14 человек без пострадавших. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева