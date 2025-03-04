США изучают возможности снятия антироссийских санкций

Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления ограничений

США изучают возможности снятия антироссийский санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления ограничений, сообщило агентство Reuters.

Источники издания связывают это с желанием американского президента Дональда Трампа восстановить отношения с Россией и прекратить украинский конфликт. Уточняется, что санкции могут быть ослаблены не сразу. Кроме того, не понятно, что США могут потребовать взамен.

По данным агентства, Госдепартамент и Минфин подготовят список ограничительных мер, которые могут быть смягчены. В ближайшие дни власти России и США обсудят их в рамках широких двусторонних переговоров по улучшению дипломатических и экономических отношений.

При этом в конце февраля президент США Дональд Трамп решил продлить действие ряда санкций против России еще на год. Это решение касается ограничений, введенных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах из-за конфликта на Украине.

Елизавета Пуншева