Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год

Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп решил продлить действие ряда санкций против России еще на год. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Это решение касается ограничений, введенных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах из-за конфликта на Украине.

В опубликованных документах Трамп уточнил, что считает необходимым сохранить эти меры в силе после 6 марта 2025 года.



Напомним, что Киев достиг соглашения с Вашингтоном о совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Это произошло после того, как США отказались от требования получить $500 млрд потенциального дохода.

