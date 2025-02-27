Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год
Президент США Дональд Трамп решил продлить действие ряда санкций против России еще на год. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
- Это решение касается ограничений, введенных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах из-за конфликта на Украине.
В опубликованных документах Трамп уточнил, что считает необходимым сохранить эти меры в силе после 6 марта 2025 года.
Напомним, что Киев достиг соглашения с Вашингтоном о совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Это произошло после того, как США отказались от требования получить $500 млрд потенциального дохода.
Справка
Новость дополняется
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.