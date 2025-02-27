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Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год

19:19, 27.02.2025
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год
Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп решил продлить действие ряда санкций против России еще на год. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

  • Это решение касается ограничений, введенных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах из-за конфликта на Украине.

В опубликованных документах Трамп уточнил, что считает необходимым сохранить эти меры в силе после 6 марта 2025 года.

Напомним, что Киев достиг соглашения с Вашингтоном о совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Это произошло после того, как США отказались от требования получить $500 млрд потенциального дохода.

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