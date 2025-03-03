В Госдуме призвали компании защитить пользователей от поддельных мобильных приложений

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Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин призвал организации регулярно проверять свои официальные приложения на наличие подделок. В последние годы наблюдается рост кибератак, когда злоумышленники создают фальшивые приложения, копирующие интерфейс легитимных банковских и государственных сервисов. Об этом сообщили в RT.

Немкин уточнил, что такие подделки часто используются для кражи персональных данных пользователей. Мошенники могут распространять свои приложения через фишинговые сайты или сторонние магазины, что делает пользователей уязвимыми.

Он рекомендовал организациям проводить мониторинг своих приложений, анализируя магазины на наличие подозрительных аналогов и отслеживая отзывы пользователей. Также важно усиливать аутентификацию, внедряя механизмы проверки подлинности, такие как цифровые сертификаты.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, Немкин считает необходимым проводить просветительские кампании, информируя пользователей о рисках загрузки приложений из ненадежных источников. Регулярные уведомления через официальные каналы помогут людям быть в курсе актуальных угроз и защититься от мошенников.

Напомним, что киберэксперт Руслан Пермяков рассказал о современных методах онлайн-мошенничества, которые активно используют аферисты. Он подчеркнул, что сейчас наибольшую популярность приобрели фишинг, мошенничество в соцсетях и инвестиционные схемы.



Анастасия Фартыгина