Фишинг и мошенничество в соцсетях стали популярными схемами у аферистов

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Киберэксперт Руслан Пермяков рассказал о современных методах онлайн-мошенничества, которые активно используют аферисты. В интервью RT он подчеркнул, что сейчас наибольшую популярность приобрели фишинг, мошенничество в соцсетях и инвестиционные схемы.

По данным Пермякова, фишинг остается одной из самых серьезных угроз. В 2024 году количество попыток перехода россиян на фишинговые сайты увеличилось почти в четыре раза. Мошенники часто создают поддельные страницы известных банков и популярных сервисов, таких как Сбербанк, «Альфа-банк» и Wildberries.

Государственная система «Антифишинг» уже заблокировала более 500 тыс. мошеннических сайтов, из которых каждый пятый — это фишинговый ресурс.

В соцсетях злоумышленники взламывают аккаунты знакомых и просят деньги под предлогом помощи. Инвестиционные аферы также становятся все более распространенными. Мошенники обещают высокую прибыль и используют обманные схемы, чтобы завладеть деньгами жертв. Часто они показывают фальшивый рост вложений через поддельные приложения.

Пермяков подчеркнул, что жертвы таких схем теряют свои средства и не получают обещанных выплат. Ранее эксперты выделили две категории россиян, наиболее подверженных риску стать жертвами мошенников.

Напомним, что, по статистике МВД по Татарстану, основная группа потерпевших от аферистов — это люди в возрасте от 25 до 40 лет. Однако жертвами мошенников становятся и пожилые граждане, и даже подростки. Подробнее — в материале «Реального времени».