В Казани МВД просит домашний арест для автоледи, угробившей подругу на «ватрушке»

Cегодня в Приволжском райсуде Казани рассмотрят вопрос о мере пресечения для владелицы Hyundai Getz Эвелины Якуповой, которую задержали вчера по делу о смерти студентки Приволжского университета физкультуры. Девушка скончалась в ночь на 8 января, после того как на скорости врезалась в дорожный знак, катаясь на «ватрушке», закрепленной за Hyundai.

По данным «Реального времени», следователи МВД Татарстана будут просить о домашнем аресте для 22-летней обвиняемой. Вину в грубом нарушении правил дорожного движения, эксплуатации авто и фактической перевозке пассажира вне салона она полностью признала.

Первоначально силовики избрали фигурантке подписку о невыезде, однако изучение камер видеонаблюдения на месте трагедии показало: после ЧП подозреваемая вернулась и пыталась в буквальном смысле замести следы — забросать свежим снегом лужу крови там, куда отлетела ее подруга.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Перед заседанием адвокат обвиняемой Ирина Муратова заявила, что основанием для решения следствия о более жесткой мере пресечения стал общественный резонанс. Кроме того, она заявила — именно погибшая была инициатором катаний на прицепе, якобы и трос, и «ватрушка» принадлежали ей.



На данный момент установлено: в ту ночь в автомобиле было трое — две девушки и их приятель. За рулем в момент столкновения слетевшей с дороги «ватрушки» находилась владелица Hyundai, считают силовики. После столкновения скорую на место вызывать не стали, повезли девушку в больницу, предварительно попытавшись скрыть следы крови. В больнице о ЧП приятели пострадавшей сообщили — она врезалась в забор при катании с горки.