Бастрыкин затребовал доклад о непредоставлении жилья сироте из Набережных Челнов

Фото: Максим Платонов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку исполнения прав сироты из Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Житель Набережных Челнов, оставшийся сиротой в несовершеннолетнем возрасте, обратился к Бастрыкину в приемную в сети «ВКонтакте». Вопрос касался длительного непредоставления сироте положенного по закону жилья. Челнинец состоит на соответствующем учете с 2019 года, однако до сих пор не получил квартиру.

Челнинец множество раз обращался в компетентные органы, однако результатов это не принесло. Заявитель вынужден проживать в социальном учреждении.

По поступившему обращению СУ СК России по Татарстану начал процессуальною проверку. Бастрыкин затребовал доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогу решении.

В ноябре глава СК взял под контроль похожий инцидент. В его приемную обратился сирота из Нижнекамска по вопросу непредоставления ему положенного по закону жилья.

Елизавета Пуншева